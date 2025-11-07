Лукашенко оценил способности белорусских механиков в сборке моторов
Лукашенко: Белоруссия должна сама производить моторы
Белоруссия обладает серьезными компетенциями в машиностроении. При этом «начинку» (двигатели) страна до сих пор закупает по всему миру. Республика должна сама их производить, заявил президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Моторный завод будем развивать. Это не дело — машиностроительная страна, мы производим все машины — от легковой до БЕЛАЗа. А начинку иногда ищем по всему миру. Надо свое производить»,— пояснил господин Лукашенко во время посещения Житковичского моторостроительного завода (входит в холдинг «Минский моторный завод»; цитата по БелТА).
Белорусскому президенту показали линейку продукции, в которой используются производимые на заводе в Житковичах комплектующие. Среди них — двигатели, дизель-генераторы, компрессорное оборудование и насосные установки. Последние могут применяться при поливе в сельском хозяйстве.
Отдельное внимание Александр Лукашенко уделил осмотру деталей для моторостроения. Главе государства, в частности, продемонстрировали двигатель в разборе, который используют на Мотовелозаводе в Минске.