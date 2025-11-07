Лукашенко оценил способности белорусских механиков в сборке моторов

Белоруссия обладает серьезными компетенциями в машиностроении. При этом «начинку» (двигатели) страна до сих пор закупает по всему миру. Республика должна сама их производить, заявил президент Александр Лукашенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Моторный завод будем развивать. Это не дело — машиностроительная страна, мы производим все машины — от легковой до БЕЛАЗа. А начинку иногда ищем по всему миру. Надо свое производить»,— пояснил господин Лукашенко во время посещения Житковичского моторостроительного завода (входит в холдинг «Минский моторный завод»; цитата по БелТА).

Белорусскому президенту показали линейку продукции, в которой используются производимые на заводе в Житковичах комплектующие. Среди них — двигатели, дизель-генераторы, компрессорное оборудование и насосные установки. Последние могут применяться при поливе в сельском хозяйстве.

Отдельное внимание Александр Лукашенко уделил осмотру деталей для моторостроения. Главе государства, в частности, продемонстрировали двигатель в разборе, который используют на Мотовелозаводе в Минске.