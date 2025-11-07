Вратарь «Акрона» Виталий Гудиев вызван в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил состав на ноябрьский учебно-тренировочный сбор, в рамках которого запланированы матчи с Перу и Чили. BetBoom товарищеские встречи пройдут 12 и 15 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В состав сборной включены 30 футболистов, включая вратаря «Акрона» Виталия Гудиева. Из его коллег по амплуа также приглашены: Матвей Сафонов из «Пари Сен-Жермен» (Франция), Станислав Агкацев из «Краснодара» и Максим Бориско из «Балтики».

В текущем сезоне МИР Российской премьер-лиги Виталий Гудиев сыграл 13 матчей, в трех из которых не пропустил мячей.

Андрей Сазонов