Минздрав: смертность от онкологических заболеваний снизилась на 10% с 2019 года

С 2019 года смертность от онкологических заболеваний в России снизилась почти на 10%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, такая статистика — результат внедрения инноваций в практическую медицину.

«Критическое значение играет внедрение инноваций. Мы создаем специальные условия регулирования, позволяющие ускорить их внедрение в практическую медицину. Это дает результат»,— сказал министр на встрече министров здравоохранения стран G20.

Он также отметил, что на снижение смертности повлияло совершенствование системы обеспечения пациентов лекарствами. В частности, речь идет об упрощении процедур допуска лекарств, включая дженерики и инновационные препараты.

Согласно данным Минздрава, в 2023 году онкология была диагностирована примерно у 675 тыс. человек. Доля злокачественных новообразований, выявленных на первой и второй стадиях, увеличилась на 2,7%: с 56,4% в 2018 году до 57,9% в 2021-м. В сентябре 2024 года господин Мурашко сообщал, что одногодичная летальность пациентов с онкологическими заболеваниями (количество пациентов, умирающих в течение года после постановки диагноза) за прошедшие пять лет снизилась на 18%; более чем на 8% выросла доля больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете пять лет и более.

Полина Мотызлевская