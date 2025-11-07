Татарстан занял 4-е место в России в рейтинге ответственного бизнеса
В 2025 году Татарстан вошел в пятерку регионов России и занял первое место в Приволжском федеральном округе в рейтинге ответственного бизнеса, сообщает РБК Татарстан.
По данным ESG-центра Высшей школы экономики, в России за последние годы вырос интерес к ESG-повестке, а Татарстан входит в число наиболее успешных регионов в этой сфере. Республика демонстрирует активное развитие принципов устойчивого бизнеса, в том числе в сфере туризма.
ESG — концепция устойчивого развития бизнеса, оценивающая компании не только по финансовым показателям, но и по корпоративному управлению, экологическим и социальным факторам.