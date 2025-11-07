Грабитель вернулся к потерпевшему для улаживания конфликта и снова обокрал его

В Ульяновске в суд направлено уголовное дело двух жителей областного центра, обвиняемых в незаконном проникновении в жилище, краже и разбое, сообщило в пятницу следственное управление СКР по Ульяновской области.

По данным источников «Ъ-Волга», в ночь с 8 на 9 октября житель Ульяновска Максим Горлов пришел к своему знакомому Дмитрию Старшеву, и они в квартире дома №7 на ул. Автомобилистов (Железнодорожный район Ульяновска) под громкую музыку распивали алкоголь. Сосед возмутился громкой музыкой, тогда обвиняемые пошли «разбираться», вломились к соседу для «выяснения отношений». Максим Горлов избил соседа, причинив ему легкий вред здоровью, и, угрожая ножом, похитил у него денежные средства и материальные ценности из квартиры.

Второй обвиняемый вернулся в квартиру к соседу вечером 9 октября, «чтобы мирным путем уладить случившийся конфликт», однако находясь в квартире, не удержался и похитил два сотовых телефона соседа.

В ходе следствия похищенное имущество было обнаружено у обвиняемых следователями СКР, поясняют в ведомстве.

Обоим предъявлено обвинение в нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Максим Горлов также обвиняется в разбое с применением оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), Дмитрий Старшев — в краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Оба обвиняемых свою вину признали, раскаялись. Максим Горлов ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

Андрей Васильев, Ульяновск