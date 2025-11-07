В Ярославле искажение памятников участникам СВО объяснили дождем

Изображения погибших участников СВО на надгробных плитах на воинском кладбище в Ярославле покрываются темными пятнами во время дождя из-за пористости гранита. Такое объяснение дали в мэрии, комментируя появившуюся в социальных сетях и СМИ информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Жесть Ярославль, Антон Чучко Фото: Жесть Ярославль, Антон Чучко

Ранее ИА Regnum сообщило, что родственники погибших бойцов возмущены появлением пятен на лицах участников СВО на надгробиях. В мэрии пояснили, что так произошло из-за материала памятников.

«Портрет на могильном памятнике темнеет во время дождя из-за пористости гранита — природного минерала, который накапливает влагу. Во время дождя поры камня заполняются водой, что способствует частичному исчезновению изображения. Это может произойти с любым памятником, независимо от того, кому он был установлен. Портреты на памятниках, расположенных на Воинском мемориальном кладбище, частично стали исчезать после осадков в виде дождя»,— говорится в сообщении мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Ярославля предоставила фото, как памятники выглядят в настоящее время

Фото: мэрия Ярославля Мэрия Ярославля предоставила фото, как памятники выглядят в настоящее время

Фото: мэрия Ярославля

Дефект стал очевиден 4 ноября. На следующий день власти встретились с родственниками участников СВО и обсудили произошедшее. Как дополнили в мэрии, вскоре появится технический совет, в который войдут подрядчик и эксперты. На совете стороны решат, как избежать повторения таких инцидентов в будущем в части технических решений. Памятники погибшим устанавливаются за счет бюджета Ярославля.

Алла Чижова