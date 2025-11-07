Липецкая область собрала второй по объему урожай яблок за последние десять лет

Садоводческие хозяйства Липецкой области завершили сбор яблок — урожай составил 73 тыс. т фруктов: это второй показатель за последние десять лет. Об этом сообщили в областном министерстве сельского хозяйства.

Количество собранных яблок превзошло все ожидания: изначально предполагалось получить 50 тыс. т фруктов.

«Такой впечатляющий результат — прямое следствие планомерного развития промышленного садоводства в регионе. Наши аграрии используют современные технологии, закладывают новые интенсивные сады, строят мощные хранилища, внедряют системы точного земледелия. Это позволяет не только наращивать объемы, но и гарантировать высокое качество липецких фруктов»,— отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

65 тыс. т яблок отправлены в современные хранилища — это позволит сберечь урожай вплоть до следующей осени.