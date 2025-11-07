В Самарской области перед судом предстанет работник АО «РЖДстрой» за растрату имущества

В Сызранский городской суд направлено на рассмотрение уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества). Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе мастер бетоносмесительного участка филиала АО «РЖДстрой» похитил щебень общим весом 25 тонн, который ему передали для осуществления производственной деятельности. Обвиняемый реализовал щебень, предназначенный для целевых нужд завода, третьему лицу. АО «РЖДстрой» был причинен ущерб в размере свыше 32 тыс. руб.

Руфия Кутляева