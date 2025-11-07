277 тыс. т кукурузы на зерно убрали в Липецкой области

К 6 ноября в Липецкой области убрали 26 тыс. из 74 тыс. га посевов кукурузы на зерно и намолотили 276,5 тыс. т. Средняя урожайность составила 106,9 ц/га, а в Измалковском и Становлянском округах — почти по 128 ц/га. Это рекордный показатель для региона. Об этом сообщили в областном министерстве сельского хозяйства.

Всего с учетом кукурузы в области в этом году собрали больше 3,8 млн т зерновых и зернобобовых культур. Как отмечают в региональном минсельхозе, уборку кукурузы тормозит дождливая погода. Так, в прошлом году к началу ноября работы были уже завершены. Аграрии прилагают все усилия к тому, чтобы свести потери урожая к минимуму.

«Липецкая область входит в число регионов, обеспечивающих продовольственную безопасность России. Успехи наших аграриев — это повод для радости и гордости для всей страны»,— не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.