«Ленинград», Светлана Сурганова и «Осенний роман»

На ближайшей неделе в Челябинске пройдут концерты группы «Ленинград», артистки Светланы Сургановой с оркестром, комика Андрея Бебуришвили и фортепианного трио Bel Suono. В театрах представят спектакли «Ничего такого», «Ну че, ты как?», «Русский огонек» и «Осенний роман». На выставках покажут фотографии с фестиваля «Шелк и специи», прошедшего в Узбекистане, живописные пейзажи и натюрморты, а в кинотеатрах выйдут фильмы «Иллюзия обмана 3», «Яга на нашу голову» и «Лысый нянь».



Концерты

В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 11 ноября состоится концерт фортепианного трио Bel Suono. Коллектив исполнит как собственные классические композиции, охватывающие весь творческий путь музыкантов, так и работы Антонио Вивальди, Петра Чайковского, Иоганна Себастьяна Баха, Queen и многих других. Стоимость билета от 2,8 тыс. до 5 тыс. руб. 6+

В зале камерной и органной музыки «Родина» 11 ноября пройдет выступление японской музыкантки Хироко Иноуэ. Она сыграет на органе композиции Иоганна Себастьяна Баха, Хесуса Гуриди, Петериса Васкса, Нади Буланже и Юи Какинума. Стоимость билета от 700 до 1,3 тыс. руб. 6+

На ледовой арене «Трактор» 13 ноября после долгого перерыва выступит группа «Ленинград». В рамках долгожданного гастрольного тура группа исполнит песни из нового альбома «Синяя богиня», вышедшего в 2024 году, а также исполнит уже полюбившиеся фанатам хиты. Стоимость билета от 5 тыс. до 20 тыс. руб. 18+

В клубе Ozz 13 ноября состоится концерт поп-музыканта Гарика Погорелова. Он посетит Челябинска в рамках тура для поддержки нового альбома «Нечартовый музыкант», который посвящен переосмыслению своей жизни после переезда в Москву. Стоимость билета от 2,1 тыс. до 6 тыс. руб. 16+

Во Дворце культуры железнодорожников 14 ноября выступит Светлана Сурганова с оркестром. Коллективу в этом году исполняется 20 лет, в честь чего он отправился в тур по городам. Однако не только юбилей станет поводом для масштабного концерта. На выступлении Светлана Сурганова презентует новый альбом «Юл», посвященный памяти ее друга, музыканта Юла Абрамова. Стоимость билета от 3,1 тыс. до 7,5 тыс. руб. 16+

В «Центре международной торговли» 14 ноября пройдет стендап-выступление комика Андрея Бебуришвили. Он является резидентом Comedy Club и телеведущим юмористических шоу «Прожарка» и «Открытый микрофон». В Челябинске Андрей Бебуришвили представит программу «Уже не тот» и новый материал. Стоимость билета от 2,9 тыс. до 5,9 тыс. руб. 18+

Спектакли

В студии-театре «Манекен» 8 ноября представят спектакль «Ничего такого» в рамках гастролей молодежного театра «Игра» из Екатеринбурга. Авторы рассказывают, что постановка посвящена жизни, переживаниям и опыту шести актеров. «Будьте, пожалуйста, готовы, что актеры поговорят именно с вами и пригласят на сцену»,— отмечено в описании к спектаклю. Вход по регистрации, информация есть на сайте студии-театра. 18+

9 ноября «Игра» представит в студии-театре «Манекен» еще один спектакль «Ну че, ты как?», который авторы называют «комедией для миллениалов». Он поставлен по пьесе Юлии Горбатенко «Диалоги о Гатчине». Героини спектакля перенесут зрителей в свое прошлое, являясь носителями стиля определенной эпохи. В постановке задействуют архивный видеоряд, выпускные платья, песни Андрея Губина и многое другое. Вход по регистрации, информация есть на сайте студии-театра. 16+

В Новом художественном театре 9 ноября пройдет спектакль «Русский огонек». по стихотворениям Николая Рубцова. Его произведения посвящены теме родины и дома, поиску духовных корней и национальной идентичности. Стоимость билета — 400 руб. 12+

В театре драмы Наума Орлова 10 ноября покажут гастрольный спектакль «Осенний роман», основанный на произведении Ивана Бунина «Темные аллеи». На сцене развернется действие рассказов, изображающих различные грани любви. В спектакле сыграют актеры Анастасия Стежко, Игорь Петренко, Кристина Бродская, Дмитрий Исаев, Глафира Тарханова, Петр Красилов, Наталья Чернявская и Артем Мосин-Щепачев. Стоимость билета от 2 до 5 тыс. руб. 16+

Выставки

В Историческом музее Южного Урала открылась фотовыставка «Шелк и специи. Бухара». Здесь представлены работы Сергея Коляскина, которые он сделал на фольклорном фестивале в Узбекистане. На фотоснимках получится увидеть местный колорит, красочную одежду, традиционные орнаменты и мозаика, базары с изобилием сладостей и специй и многое другое. Кроме того, выставку дополнят статуэтки, национальный узбекский текстиль, монеты, марки, а также книга «Путешествие русского посольства по Афганистану и Бухарскому ханству», изданная в 1888 году. Экспозиция работает до 22 ноября 2026 года. Стоимость билета 100-200 руб. 0+

В челябинской публичной библиотеке с 7 ноября можно посетить выставку «Ботанический элеганс». На ней представлены работы местного живописца Илюса Хасанова. Картины передают различные состояния природы, ее скоротечность, очарование и красочность. Большинство работ нарисованы с помощью гуаши. Вход свободный.

Кино

В кинотеатрах Челябинска с 13 ноября выходит фильм «Иллюзия обмана 3». Четыре иллюзиониста возвращаются в обновленном составе, чтобы продемонстрировать новые трюки, превращения и магию, которую еще не видел мир. Главные роли сыграли Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер и другие. 12+

С 13 ноября в челябинских кинотеатрах также появится фильм «Яга на нашу голову». Десятилетний Петя быстро понимает, что его новая воспитательница не такая, как все. Выяснилось, что она «няня под прикрытием», а именно — волшебница Яга, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. И только Петя может помочь ей вернуть магические силы. Главные роли сыграли Светлана Ходченкова и Александр Самусев. 6+

В челябинских кинотеатрах с 13 ноября можно посмотреть фильм «Лысый нянь». Бывалому спецназовцу поручают найти украденную программу государственной важности, которая оказалась спрятана в доме многодетной семьи. Ему, совершенно неприспособленному к общению с детьми, предстоит устроиться к ним няней. Ребята же не упустят случая напакостить ему и его напарнице из ФСБ. Главную роль сыграл Никита Панфилов. 6+

Ольга Воробьева