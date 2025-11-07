На ремонт лыжных трамплинов в Лениногорске направят 263 млн рублей

В 2026 году в Лениногорске начнется реконструкция трамплинов для прыжков на лыжах. На эти цели по поручению руководства республики и Раиса Татарстана Рустама Минниханова выделено 263 млн руб. Об этом сообщил глава Лениногорского района Марат Гирфанов в своем Telegram-канале.

Работы затронут два из трех трамплинов — К-29 и К-48. Восстановление третьего, К-75, по результатам экспертизы невозможно. Также запланировано строительство двух малых трамплинов — К-5 и К-10, предназначенных для тренировок юных спортсменов. Работы займут два года.

Трамплин К-29 был построен в 1973 году, спустя два года построили К-75, а в 1978-м — трамплин К-48.

Анна Кайдалова