Главу Завьяловского района Удмуртии Русинова отправили в СИЗО по делу о взятке

Главу Завьяловского района Удмуртии Константина Русинова отправили под стражу на два месяца, до 6 января. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (ст. 290 УК, до 12 лет лишения свободы). Вину господин Русинов не признал. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Следствие считает, что руководитель коммерческой фирмы — депутат, его данные не разглашаются — оказал Константину Русинову услуги имущественного характера на 504,4 тыс. руб. за передачу в долгосрочную аренду земельных участков под Ижевском и покровительство при осуществлении предпринимательской деятельности.

Решение отправить господина Русинова в СИЗО сегодня, 7 ноября, принял Индустриальный райсуд Ижевска. Подсудимый и его адвокат возражали против ходатайства следователя и просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Константин Русинов был задержан вчера, 6 ноября. Помимо доказательств инкриминируемого преступления следователи ищут дополнительные факты, связанные с превышением чиновником должностных полномочий и хищениями при исполнении муниципальных контрактов.