Прокуратура проверит закупки лекарств в Нижегородской области

Генеральная прокуратура поручила организовать проверки законодательства при закупке препаратов для лечения заболеваний почек. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Оценку действиям властей и учреждений здравоохранения дадут в Нижегородской, Омской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской, Кировской областях, а также Башкортостане, Дагестане, Татарстане и Санкт-Петербурге.

Также прокуратура организовала проверки и анализ объемов производства препаратов для лечения заболеваний почек. «По каждому факту выявленных нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — добавили в ведомстве.

Владимир Зубарев