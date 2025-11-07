Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура проверит закупки лекарств в Нижегородской области

Генеральная прокуратура поручила организовать проверки законодательства при закупке препаратов для лечения заболеваний почек. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Оценку действиям властей и учреждений здравоохранения дадут в Нижегородской, Омской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской, Кировской областях, а также Башкортостане, Дагестане, Татарстане и Санкт-Петербурге.

Также прокуратура организовала проверки и анализ объемов производства препаратов для лечения заболеваний почек. «По каждому факту выявленных нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — добавили в ведомстве.

Владимир Зубарев