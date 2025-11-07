OpenAI планирует к концу года выйти на доход $20 млрд

Компания OpenAI планирует выйти на годовой доход $20 млрд к концу 2025 года, сообщил глава компании Сэм Альтман. По его словам, к 2030 году доход OpenAI достигнет «сотен миллиардов» долларов в год. Об этом он написал в соцсети Х.

Господин Альтман сообщил, что компания заключила контракты на общую сумму $1,4 млрд на следующие восемь лет. По этим договоренностям OpenAI увеличит компьютерные мощности, чтобы удовлетворить прогнозируемый спрос. Как сообщал телеканал CNBC, такие масштабные инвестиции вызвали вопросы у некоторых партнеров и инвесторов.

«Мы пытаемся создать инфраструктуру для будущей экономики, основанной на ИИ, и, учитывая все, что мы видим на горизонте в нашей исследовательской программе, сейчас самое время инвестировать в масштабирование наших технологий»,— написал господин Альтман. Он отметил, что компания в ближайшее время сможет предложить пользователям облачные ресурсы для ИИ, на которые сейчас растет спрос.

За первое полугодие, по данным агентства The Information, выручка OpenAI превысила $4,3 млрд, что на 16% больше, чем за весь 2024 год. В конце октября OpenAI провела реконструктуризацию. Компания была переведена из статуса НКО в статус корпорации, действующей в общественных интересах (PBC) с коммерческим подразделением, и переименована в OpenAI Group PBC. Ее контролирует OpenAI Foundation, которая зарегистрирована в качестве НКО. После реструктуризации OpenAI Group PBC сможет без ограничений привлекать финансирование и капитал.