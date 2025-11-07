Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о ретроспективном проекте галереи Syntax «Это не все, но многое».

В московском пространстве Cube галерея Syntax открыла выставку странного художника Валерия Чтака «Это не все, но многое». Пространство на минус втором этаже гостиницы The Carlton на Тверской я не слишком жалую, мне здесь как-то тесно. Но на выставку я не мог не зайти. Во-первых, я давно и неплохо знаком с кураторами — Ириной Горловой и Эльвирой Тарноградской. Во-вторых, сама фигура недавно ушедшего от нас художника, который прожил немногим более 40 лет, как это часто у меня бывает, связана с личными переживаниями. Мой сын Василий Буткевич десять лет назад снимался в дебютном фильме Михаила Местецкого «Тряпичный союз». Сюжет фильма был завязан на истории радикальной арт-группы «Радек», существовавшей на рубеже тысячелетий. Все четыре исполнителя главных ролей получили «Кинотавра» за лучшую мужскую роль. Мой Вася играл образ, более всего завязанный как раз на личность Чтака: ездил к нему в мастерскую, брал интервью.

Слово куратору проекта и основателю галереи Syntax Эльвире Тарноградской: «Это ретроспектива из собрания семьи художника, с которым я как галерист работала около десяти лет. С Валерием мы дружили. В этой выставке мы с куратором Ириной Горловой попытались реконструировать его творческий путь с начала 2000-х, когда он впервые нащупал свой индивидуальный почерк и художественный подход, и напомнить о каких-то знаковых проектах. Например, это 10-метровое панно было в основном проекте Московской биеннале 2011 года под кураторством Петера Вайбеля».

Всего здесь показано около 70 произведений из собрания семьи: живопись, графика, объекты и видеоинтервью. Многие работы предстанут перед зрителями впервые, в том числе самая последняя, созданная за месяц до смерти. Валерий Учанов всегда был последовательным леттристом: поверхность его произведений буквально заполнена текстами, иногда на смеси сербского и хорватского, иногда на грузинском или армянском. То ли это квазитексты, то ли реальные философские сентенции древнегреческих стоиков или, может быть, французских постструктуралистов. Как гласит одна его работа: «Я не знаю, я из Москвы».

