«Это уже стало устойчивой профессией с высоким доходом»

В 2025 году частное репетиторство в России превратилось из подработки в стабильную профессию — 33% специалистов приходят к своим ученикам и получают ежемесячно за услуги более 80 тыс. руб. каждый, а 97% работают за те же деньги в онлайн-формате. С одной стороны, репетиторство, в отличие от работы в школе, позволяет регулировать график и нагрузку, выбирать учеников и работать в удобном формате, но с другой стороны у этого направления — ярко выраженная сезонность, не всегда стабильный заработок и сильная зависимость от настроения клиентов, уверен председатель Ростовской областной профсоюзной организации работников образования Владимир Гайворонский:



«Выбор между репетиторством и работой в школе или их совмещение зависит от личных предпочтений и обстоятельств. Работа в школе предполагает постоянную занятость, подготовку уроков, поиск подхода к ученикам, подготовку документации и проверку домашних заданий. Существует также стереотип, что работа в школе связана с большой нагрузкой и не очень высоким уровнем зарплаты.

Репетиторство, напротив, позволяет учителю регулировать график и нагрузку, выбирать подопечных, работать в удобном формате, в том числе, и в онлайн-режиме. Однако у этой профессии есть и минусы: ярко выраженная сезонность, нестабильный доход и зависимость от воли и настроения клиентов.

По статистике сервиса SuperJob, cейчас в России 97% репетиторов трудятся удаленно полностью или частично, 68% — дистанционно. Лишь 3% остаются в офлайне. Только 1,5% преподавателей соглашаются работать дешевле 500 руб. в час. При этом, 49% берут от 1 тыс. руб., а 18% — свыше 2 тыс. руб. за час занятий.

Репетиторство имеет ярко выраженное гендерное отличие: 95% преподавателей — женщины. Основная возрастная группа — 27-46 лет (62%). Однако быстро растет доля молодых специалистов: 24% в более молодой группе — 18-26 лет. 23% репетиторов имеют стаж работы до трех лет, 14% — более десяти лет. Наиболее востребованные предметы — иностранные языки (31%), математика (23%), программирование (16%) и русский язык (15%). 60% клиентов готовы тратить на репетиторов около 10 тыс. руб. в месяц. Главными критериями выбора преподавателя стали опыт (54%), удобный график или формат (52%).

Преподаватели часто задаются вопросом: совмещать работу в школе и репетиторство? У такого совмещения есть преимущества. Например, репетиторство дает независимый от школы денежный поток. Еще одно преимущество — положительные эмоции от результатов учеников. Ведь к репетитору приходят более осознанные, мотивированные ученики, готовые усердно заниматься. Есть также возможность регулировать нагрузку: в репетиторстве можно взять больше уроков, только если срочно нужна дополнительная прибыль.

На мой взгляд, репетиторство перестало быть просто подработкой. Сегодня в России вообще, и в Ростовской области, в частности, это — полноценный рынок. Здесь формируются новые стандарты профессии. Современный репетитор — не только педагог, но еще и маркетолог, и бренд-менеджер. Будущее за специалистами, которые умеют выстраивать личный бренд и сочетать разные каналы поиска клиентов».