Пропавшего в ОАЭ петербуржца могли судить за мошенничество

Пропавший вместе с женой в ОАЭ житель Санкт-Петербурга по фамилии Новак мог быть осужден в 2020 году за мошенничество. Объединенная пресс-служба судов города опубликовала материалы по этому делу пять лет назад.

Решением Московского райсуда, уточняется в пресс-службе, Роман Новак признан виновным в двух эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК). По информации суда, господин Новак разработал план хищения денег у фактического совладельца и инвестора проекта «Спорт в народ». Тогда злоумышленник получил $100 тыс., что по курсу ЦБ на 2020 год эквивалентно 6,3 млн руб. Из них 3 млн руб. он внес на счет проекта, еще 3,3 млн руб. присвоил себе. Из сообщения следует, что господин Новак также обманул совладельца и инвестора разрабатываемого им программного обеспечения по обмену криптовалютой Transcrypt. По видом зачисления зарплаты сотрудникам, которые якобы участвовали в разработке ПО, с ноября 2017-го по июнь 2018 года он похитил у инвестора 4 млн руб.

В итоге в 2020 году Роману Новаку назначили шесть лет колонии общего режима. С него также взыскали ущерб в пользу потерпевших — 7,3 млн руб.

По факту «безвестного исчезновения семейной пары» СКР возбудил уголовное дело. Их имена следствие при этом не указывает. По данным «Фонтанки», речь идет о криптотрейдере Романе Новаке и его жене Анне, однако ТАСС эту информацию не подтверждает.

Согласно информации СКР, 2 октября супруги собирались встретиться с инвесторами в городе Хатта. После приезда на место переговоров на связь они больше не выходили.