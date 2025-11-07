Казахстан закупит у США электросамолеты на $300 млн для создания аэротакси

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана (МИИЦР), американская авиационная компания «Joby Aviation» и бизнесмен Вячеслав Ким подписали Меморандум о взаимопонимании. Сделка предполагает закупку Казахстаном электрических самолетов eVTOL на сумму $300 млн для создания системы воздушного такси в городе Алатау.

Как сообщила пресс-служба министерства, аэротакси станут основой для первого проекта городской аэромобильности в республике. Их планируют тестировать на испытательной площадке для демонстративных полетов, а после интегрировать в Алматы и Алатау, основанный в 2024 году.

«Покупка электрических eVTOL-самолетов станет важным этапом в развитии умных городов и внедрении инновационных технологий. Данная мера окажет влияние на развитие города Алатау в качестве уникального города с продвинутыми технологиями будущего»,— заявил глава МИИЦР Жаслан Мадиев.

eVTOL — разновидность электрических самолетов вертикального взлета и посадки, использующих электроэнергию для вертикального зависания, взлета и посадки. Для создания городского воздушного такси eVTOL разрабатывают компании Joby Aviation и Volocopter.