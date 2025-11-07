Экс-главу внешней разведки Франции судят за плохие инвестиции и вымогательство

В Париже проходит суд над бывшим главой Главного управления внешней безопасности Минобороны Франции (DGSE) 76-летним Бернаром Бажоле. Его обвиняют в том, что, пытаясь вернуть потерянные DGSE из-за безответственных инвестиций €10 млн, он прибег к угрозам и вымогательствам. Об этом пишет The Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бернар Бажоле (справа) в 2014 году

Фото: Remy de la Mauviniere / AP Бернар Бажоле (справа) в 2014 году

Фото: Remy de la Mauviniere / AP

Бернар Бажоле возглавлял DGSE в 2013–2017 годах. У внешней разведки Франции есть внутренний фонд, созданный еще после Первой мировой войны. Предполагалось, что он будет служить «финансовой подушкой» на случай вторжения во Францию или затяжного кризиса в стране.

В 1990-х годах разведка вложила более €20 млн в убыточного производителя люксовых товаров компанию EKF. В 2002 году EKF была выкуплена бизнесменом Аленом Дюменилем, и в рамках сделки DGSE приобрела долю почти в 15% в компании Дюмениля Alliance Designers, которая на тот момент стоила €10,8 млн. В 2010 году EKF обанкротилась, и юристы разведки обвинили Дюмениля в незаконном присвоении средств компании.

Как было заявлено в парижском суде, став главой DGSE, Бернар Бажоле попытался добиться от Дюмениля возврата потерянных инвестиций. Сотрудники ведомства применили к бизнесмену грубую силу и угрожали оставить его в инвалидной коляске, если он не вернет €15 млн. Они также угрожали расправой его семье. Бизнесмен подал в суд на разведку. В суде Бажоле признал, что его подчиненные «действовали некорректно», но заявил, будто не поручал им использовать такие методы. Суд продолжается.

Алена Миклашевская