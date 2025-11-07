Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Заместителем гендиректора «Мечела» по финансам стал сын владельца

Заместителем генерального директора по финансам ПАО «Мечел» назначен Кирилл Зюзин, сын председателя совета директоров компании Игоря Зюзина, сообщает пресс-служба организации.

Кирилл Зюзин имеет большой опыт работы в «Мечеле». Начиная с 2008 года занимал разные должности в отделе корпоративного финансирования, после — руководящие позиции на якутской промышленной площадке компании. В 2017 году стал управляющим директором АО «Московский коксогазовый завод», в 2020-м — заместителем генерального директора ООО «УК Мечел-Майнинг» (входят в структуру ПАО). С мая 2025 года перешел на должность заместителя операционного директора «Мечела».

Занимавшая пост заместителя гендиректора по финансам компании Нелли Галеева уволилась по собственному желанию.

Виталина Ярховска

