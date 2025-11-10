Сити-квартал «LEMONT» — дух Нормандии в центре Новосибирска

ГК «Дом-Строй» запустила новый проект сити-квартал «LEMONT» в центре Новосибирска. Его концепция пропитана духом Нормандии, где первозданная природа севера Франции формирует образ брутального, защищенного снаружи здания и в то же время уютного и спокойного внутри.

«LEMONT» находится в одной из самых удачных локаций города, в пяти минутах пешком от Нарымского сквера. Архитектурные решение выстроены с исторической преемственностью от Мон-Сен-Мишель («гора святого Михаила») в Нормандии. Этот скалистый остров, омываемый с трех сторон Атлантическим океаном, был превращен в крепость. Согласно концепции, сити-квартал возвышается в центре города, оставляя самое важное для своих жителей внутри. Здание выполнено из натурального кирпича с рельефной фактурой, его декоративные фасадные элементы задают разнонаправленное движение, тогда как игра света и тени подчеркивает глубину и выразительность всего ансамбля.

Уникальное расположение «LEMONT» дает резидентам доступ к самой востребованной инфраструктуре. В пешей доступности от сити-квартала находятся лицеи, школы, детские сады и центры современной медицины. Также рядом располагаются ТРЦ «Галерея», кофейни, рестораны, теннисный корт, фитнес-залы, спа-центры и две станции метро – «Гагаринская» и «Красный проспект», а поездка до главной площади города – пл. Ленина – займет не более 10 минут.

Главная задача "LEMONT" - создать пространство приватности и тихой роскоши для своих резидентов. Здесь каждый найдет себе развлечение: от спокойного отдыха и уютных встреч, до активных прогулок и спорта. Для детей разных возрастов оборудована двухуровневая площадка, выполненная из натурального дерева с тактильными игровыми элементами, для обеспечения безопасности внутридомовая территория была освобождена от автомобилей. Машины можно разместить на территории подземного паркинга, где, в том числе, предусмотрены места для электрокаров с возможностью зарядки.

Сити-квартал спроектирован с учетом широкого выбора различных планировочных решений: от компактных студий до просторных квартир с четырьмя и пятью комнатами. Для любителей широких пространств с вдохновляющим видом на город «LEMONT» предлагает квартиры с террасами – уникальный формат зоны отдыха. Здесь достаточно места, чтобы поставить шезлонги, организовать зону барбекю, собственную обсерваторию и даже разбить небольшую оранжерею. Жилые зоны имеют минимальное количество несущих стен, благодаря чему открывается возможность создавать свое неповторимое пространство. На первых этажах лобби организованы стильные зоны ожидания. Кроме того, для хранения различных сезонных вещей резиденты могут воспользоваться кладовыми.

Квартиры в первой башне «Maree» уже доступны для приобретения. ГК «Дом-Строй» предусмотрела варианты покупки с беспроцентной рассрочкой до 30 сентября 2027 года. Размер первоначального взноса составит 20% от стоимости. Для покупки машино-мест и кладовых также действует беспроцентная рассрочка с первоначальным взносом в 30%.

