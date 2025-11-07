Замначальника полиции Тобольска арестовали по подозрению в покровительстве казино

Заместитель начальника МО МВД России «Тобольский» арестован по подозрению в получении взятки за покровительство казино в Тобольске, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе СКР по Тюменской области. Отметим, что заместителем начальника полиции значится Диогин Ламбрянов, проработавший силовиком более 20 лет.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным следствия, в период с 1 мая по 5 ноября 2025 года двое фигурантов арендовали два нежилых помещения в Тобольске и Тюмени, оборудованных специализированными компьютерными системами и интернетом для проведения нелегальных азартных игр. Позже один из фигурантов дела передал Диогину Ламбрянову 150 тыс. руб. взяткой за покровительство и содействие в организации и проведении незаконных азартных игр в городе Тобольске.

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием сети Интернет, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Диогин Ламбрянов сейчас арестован, как и лидер преступной группы, специализировавшейся на организации незаконной игорной деятельности. Второй участник группы находится под домашним арестом.

Артем Путилов