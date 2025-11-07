Вячеслав Бутусов, «Уральские пельмени» и «Крематорий»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать группу «Крематорий», Вячеслава Бутусова с программой Nautilus Pompilius, Владимира Преснякова и группу «Сурганова и оркестр». В музеях — побывать на выставке современных художников «Следы труда» и на экскурсии о смерти Владимира Ленина и хранении его тела. В театральных пространствах — посетить эскиз спектакля «Мне нужно вас убить», новое шоу «Уральских пельменей» и стендап-концерт Расула Чабдарова. В кино — увидеть программу фестиваля Beat Weekend и премьеру фильма о свердловском роке «Раньше было такое время». А лекторы расскажут про то, как восстанавливают внешний вид древних ископаемых, каким образом менялось оформление музыкальных обложек в СССР и России, из чего делают парфюм и что помогло группе «Кино» стать настолько популярной. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Владимир Пресняков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Концерты

В МТС Live Холле в Екатеринбурге 8 ноября выступит Владимир Пресняков. Он известен песнями «Зурбаган», «Недотрога», «Стюардесса по имени Жанна», «Замок из дождя» и другими. Концерты исполнителя сочетают яркое шоу и разговор со зрителем. Билеты — от 5 тыс. до 12 тыс. руб.

В Музее андеграунда 8 ноября выступит группа «Андрей Петрович и Фитнес Оркестр» с программой «Аркадий Северный: андеграунд советской эстрады». Программа оживляет композиции подпольной советской сцены и рассчитана на ценителей «живой русской песни». Билеты — 700 руб.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ККТ «Космос» 9 ноября выступит Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» с программой Nautilus Pompilius. Музыканты исполнят ретроспективную программу, включающую композиции группы разных периодов. Организаторы обещают мультимедийное шоу и эффектную сценографию. Билеты — от 2,5 тыс. до 9 тыс. руб.

В Ельцин-центре 12 ноября пройдет вечер фортепианной музыки. Тимофей Владимиров исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Модеста Мусоргского и Григория Катуара. Билеты — 700 руб.

Лидер группы "Сурганова и оркестр" Светлана Сурганова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 12 ноября выступит группа «Сурганова и оркестр». Коллектив недавно отметил 20-летие. Музыка группы — это «сплав полярных жанров», который позволяет коллективу сохранять бодрость и задор. Билеты — от 1,8 тыс. до 5,5 тыс.

В ресторане «Максимилианс» 13 ноября выступит группа «Крематорий», создатель которой Армен Григорян в этом году отмечает 65-летний юбилей. Зрителей приглашают на «ритуал жизни и любви», где они услышат композиции культовой рок-группы разных периодов. Билеты — от 2 тыс. до 2,8 тыс.

В ККТ «Космос» 14 ноября выступит группа Pizza, основанная Сергеем Приказчиковым. Коллектив совмещает жанры регги, фанк, джаз и хип-хоп. Среди популярных треков группы — «Оружие», «Триумфальная», «Романс», «На всю планету Земля», «Улыбка». Стоимость билетов — от 2 тыс. до 6 тыс. руб.

Работа Евгении Гильденбрандт «Трофей»

Фото: Предоставлено фондом MaxArt

Фото: Предоставлено фондом MaxArt

Выставки и экскурсии

В галерее «Синара Арт» продолжается выставка «Следы труда» из фондов MaxArt и «ОМК-Участие». Выставка является продолжением проекта, который прошел в городе Выкса Нижегородской области — художники через живопись, скульптуру и арт-объекты исследуют тему труда и осмысляют ее место в современном искусстве. Экспозиция продлится до 11 января 2026 года, вход в галерею — 250 руб.

В Ельцин-центре 8 ноября пройдет экскурсия «Невыносимый», посвященная истории переживания смерти Владимира Ленина в советской культуре, хранения его тела в мавзолее и переосмыслении этого явления в произведениях пост-советского искусства. Стоимость — 450 руб.

Спектакли и выступления

В Центре современной драматургии (ЦСД) 9 ноября покажут эскиз спектакля «Мне нужно вас убить», созданный в рамках лаборатории «Ультра. Драма». Разговор героев начинается с фразы «мне нужно вас убить», но постепенно они начинают ощущать себя, как два потерянных человека, которые нашли друг друга. Билеты — 500 руб.

Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ) 14 ноября пройдет стендап-концерт Расула Чабдарова. Его выступления — смесь тонкого наблюдения за реальностью и юмора, который находит отклик в сердцах зрителей. Билеты — от 1,8 тыс. до 4 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 14 ноября коллектив «Уральские пельмени» представит программу «Шампанский стыд». Для жителей Екатеринбурга это возможность первыми увидеть шоу и узнать, «что норм, а что стрем в Новый год». Билеты — от 4 тыс. до 5,3 тыс. руб.

Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре продолжается программа фестиваля Beat Weekend. 8 ноября покажут фильм «Двадцать лет со Смешариками» о том, как работает команда многими любимого мультфильма и картину «Модернизм, Inc.», посвященную архитектору Элиоту Нойесу. 11 ноября — визуальное путешествие в мир художника Ансельма Кифера, снятое Вимом Вендерсом, «Ансельм. Шум времени». 13 ноября — российско-итальянский фильм «2 стула» о сосуществовании эстетики и функциональности на примере обычного стула.

В Музее андеграунда 11 ноября пройдет премьера фильма о свердловском роке «Раньше было такое время». Это черно-белое короткометражное кино, которое рассказывает о первых шагах уральского рока, переломном моменте, в который молодые музыканты отказываются от официальных площадок и создают собственную сцену. Билеты на показ — 400 руб.

ТК "Сити-центр"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Лекции

В пространстве «Центр города» (ТК «Сити-центр») 8 ноября пройдет ольфакторный мастер-класс «С широко закрытыми носами». Искусствовед Алиса Новоселова и парфюмер Катя Катиш расскажут, как устроен язык ароматов, из чего делают парфюм и какие существуют пирамиды ароматов. Посетители смогут послушать редкие композиции и создать собственные. Стоимость — 1,2 тыс. руб.

В пространстве «Книги, кофе и другие измерения» (Верхняя Пышма) 8 ноября пройдет лекция «Реконструируя далекое прошлое» от палеонтолога Максима Синицы. Он расскажет, как восстанавливают внешний вид организмов, с которыми мы знакомы только в виде ископаемых, как менялись представления о нем и какие курьезы возникали в палеонтологических реконструкциях. Билеты — 400 руб.

Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 12 ноября музыкант и журналист Александр Ашбель прочитает лекцию «Отечественная обложка: от монополии к рок-революции» из цикла «Встречаем по обложке». Он расскажет о том, как менялось оформление музыки в Советском Союзе и современной России. Билеты — 400 руб.

В Ельцин-центре 12 ноября пройдет лекция Юлии Папушиной «Экспериментальная мода перестройки: креативность в эпоху перемен». Пришедшие узнают о том, какой была мода 1980-90-х годов, как на нее повлияли субкультуры и чем это явление заинтересовало Запад. Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться заранее.

Журналист Александр Кушнир

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 14 ноября пройдет лекция журналиста и музыкального продюсера Александра Кушнира «"Кино": между трауром и попсом». Автор лекции стремиться раскрыть загадку успеха группы, основываясь на собственном исследовании, интервью с музыкантами, которые он собирал несколько десятилетий. Билеты на лекцию — 400 руб.

Подготовила Анна Капустина