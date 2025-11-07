На двухлетнее содержание паромной переправы в Павлове выделили 42 млн рублей

Главное управление автодорог Нижегородской области объявило электронный аукцион на содержание паромной переправы через Оку между городом Павлово и поселком Тумботино в Нижегородской области. Начальная стоимость контракта составляет 42 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Переправа находится на автодороге Павлово — Тумботино — Гороховец в Павловском округе. Подрядчику предстоит обслуживать переправу с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года. В том числе, 27 млн руб. из указанной суммы предусмотрено на 2026 год (ориентировочное время работы — 106 суток на время ледохода и ледостава), оставшиеся 15 млн — на 2027 год (55 суток).

Переправа должна быть обеспечена паромом грузоподъемностью не менее 100 т и пассажировместимостью не менее 60 человек.

Галина Шамберина