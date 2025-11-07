Пермского фотографа, осужденного за госизмену, этапировали в Архангельскую область

Пермский фотограф Григорий Скворцов, осужденный за государственную измену, этапирован в Архангельскую область. По данным телеграм-канала группы поддержки Скворцова, он отбывает наказание в исправительной колонии №5 города Коряжма. «Будут распределять на работу — либо швейный цех, либо деревообработка»,— указано в посте.

26 июня 2025 года Пермский краевой суд признал господина Скворцова виновным в государственной измене и приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Процесс по делу проходил в закрытом режиме из-за наличия в материалах сведений, составляющих государственную тайну.

Григорий Скворцов в декабре прошлого года письменно ответил на вопросы проекта «Первый отдел» (внесен в реестр иностранных агентов). По его утверждению, претензии контрразведчиков касаются его взаимодействия с неким американским журналистом. Ему фотограф передал некоторые схемы, касающиеся расположения спецобъектов в Москве. Как сообщил господин Скворцов, эти документы он приобрел у автора книги «Советские “Секретные бункеры”: городская специальная фортификация 1930–1960-х годов» Дмитрия Юркова. Осужденный говорит, что речь идет о рассекреченных документах, к которым автор книги получил доступ в архивах. Своей вины в совершении преступления Григорий Скворцов не признал.