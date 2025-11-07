В историческом центре Самары ограничат движение

В историческом центре Самары временно ограничат движение транспорта из-за мероприятий в честь Дня сотрудника органов внутренних дел РФ. Мероприятия начнутся в субботу, 8 ноября, с участием сотрудников ГУ МВД России по Самарской области. Об этом сообщает городская администрация.

С 9:30 до 11:00 (MSK+1) 8 ноября перекроют улицу Пионерскую от Куйбышева до Степана Разина. На участке запретят движение личного транспорта, средств индивидуальной мобильности и велосипедов. С 18:00 7 ноября до 11:00 8 ноября в этом же районе будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта.

Также с 18:00 7 ноября до 11:00 8 ноября ограничат остановку и парковку на улице Куйбышева от Пионерской до Комсомольской. Схема движения общественного транспорта не изменится.

Георгий Портнов