Сочинской «Мелодии» вышел срок

В Сочи суд прекратил по сроку давности уголовное преследование предпринимателя Лианы Сырцовой, которая в марте этого года была арестована по обвинению в махинациях с помещениями в торговом центре «Мелодия». Госпожа Сырцова являлась компаньоном экс-председателя Краснодарского крайсуда Александра Чернова, имущество которого было изъято по иску Генпрокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство Лианы Сырцовой о прекращении уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), решение вступило в силу. Эпизод, вменяемый в вину госпоже Сырцовой, относится к 2015 году, таким образом, десятилетний срок привлечения обвиняемой к ответственности истек, говорится в судебном акте. Муниципалитет Сочи, признанный потерпевшим, не стал заявлять иска о возмещении ущерба.

Уголовное дело в отношении Лианы Сырцовой было возбуждено в марте текущего года, предприниматель была отправлена под домашний арест, спустя два месяца суд изменил ей меру пресечения на подписку о невыезде.

В поле зрения следствия попали обстоятельства перехода в частную собственность муниципального имущества — помещений в торговой галерее «Мелодия» в центре Сочи. В 2010 году госпожа Сырцова получила наследство от мужа, предпринимателя Эдуарда Кагосяна, погибшего от рук киллеров. В числе прочих активов женщина получила торговые площади в «Мелодии», часть которых принадлежала семье на праве собственности, а помещения площадью 319 кв. м, принадлежавшие МУП «Дирекция по эксплуатации торговой галереи», использовались по договору аренды.

По версии обвинения, в 2015 году предприниматель Сырцова разработала схему хищения муниципального имущества с участием ее знакомых, аффилированных с должностными лицами из числа судейского сообщества Краснодарского края.

Реализуя план, местный житель Роман Фурсов обратился в суд с требованием к мэрии Сочи продать госпоже Сырцовой арендованные помещения. Господин Фурсов заявил, что намерен купить торговые площади, а отказ администрации приватизировать недвижимость якобы нарушает его права. Помещения в «Мелодии» не были включены в план приватизации муниципального имущества, тем не менее Центральный райсуд Сочи обязал мэрию продать недвижимость по льготной цене. Администрация не стала обжаловать судебный акт, решение было отменено только в апреле 2025 года по заявлению Генпрокуратуры.

Начало уголовного преследования Лианы Сырцовой совпало с ее привлечением в антикоррупционные процессы по искам Генпрокуратуры к бывшему председателю краевого суда Александру Чернову. Госпожа Сырцова стала соответчиком в деле о взыскании ущерба муниципалитету Сочи в сумме 51 млн руб. от самовольного возведения многоэтажки в Хостинском районе, к чему оказался причастен экс-судья. Также предприниматель Сырцова участвует в рассмотрении иска об обращении в доход РФ коррупционных активов господина Чернова стоимостью 7 млрд руб.

В ходе процесса стало известно, что Лиана Сырцова является соучредителем ООО «Бар "Рубин"», где ее компаньонами выступают Светлана Новикова, бывшая гражданская жена господина Чернова, и его сын Виталий Новиков. В ходе одного из заседаний госпожа Сырцова признала, что совладельцем бизнеса и получателем доходов был Александр Чернов.

Анна Перова, Краснодар