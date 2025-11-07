Суд оправдал американца, бросившего сэндвич в полицейского

Суд присяжных в округе Колумбия оправдал Шона Данна, который бросил сэндвич в сотрудника правоохранительных органов. Министерство юстиции США требовало предъявить ему обвинение в мелком правонарушении. Однако суд присяжных счел такое требование безосновательным.

Ранее Минюст хотел, чтобы господину Данну предъявили обвинение в нападении на сотрудника правоохранительных органов. Однако это требование суд отклонил еще в августе. Адвокаты господина Данна во время процесса заявили, что бросание сэндвича было просто «безвредным жестом» в знак протеста.

Инцидент произошел во время демонстрации против решения президента США Дональда Трампа ввести в Вашингтон силы Национальной гвардии. Шон Данн вступил в перепалку с сотрудниками пограничной патрульной службы. Он назвал их «фашистами» и заявил, что «не хочет, чтобы они находились в его городе», а потом бросил в одного из них сэндвич и убежал.

Человек с сэндвичем быстро стал символом антитрамповских протестов — его изображали на футболках, постерах, делали граффити с его изображением. После этого инцидента господина Данна уволили из Министерства юстиции, где он работал.

Яна Рождественская