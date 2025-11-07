Число зарегистрированных преступлений в Удмуртии снизилось на 28% за 10 месяцев

По итогам 10 месяцев в Удмуртии зафиксировали 18,1 тыс. преступлений, что на 27,9% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Число убийств за указанный период уменьшилось на 21,8% (до 43), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 19% (до 149), грабежей — на 10,3% (до 165), мошенничеств — на 11,7% (до 5 тыс.), краж имущества — на 7,7% (до 4,9 тыс.), краж с банковских карт — на 25,7% (до 1,1 тыс.), незаконного оборота оружия — на 23,2% (до 96).

Значительнее всего сократилось число изнасилований и вымогательств — на 43,9% (до 32) и на 39,3% (до 111) соответственно.

Также снизились число преступлений, совершенных несовершеннолетними — на 28% (до 244), на бытовой почве — на 29,2% (до 695), в состоянии опьянения — на 28,8% (до 1, 7 тыс.) и лицами, ранее совершавшими преступления — на 14,3% (до 5,3 тыс.).

Число преступлений, совершенных в общественных местах, увеличилось на 5,3% (до 4 тыс.).