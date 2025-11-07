Нижегородскую структуру «Газпрома» оштрафовали за просрочку догазификации

Комиссия нижегородского управления ФАС рассмотрела жалобу представителей садоводческого товарищества «Строитель» на ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», которое, по мнению заявителя, уклонилось от подключения СНТ к газовой сети. Материалы разбирательства опубликованы в базе решений ФАС.

В октябре 2023 года СНТ и структура «Газпрома» заключили договор о догазификации, следует из материалов антимонопольного дела. ООО обязалось подключить садоводческое товарищество в течение года и 30 дней, однако не уложилось в срок.

Комиссия УФАС признала ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» нарушившим ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ и оштрафовала организацию на 600 тыс. руб.

Владимир Зубарев