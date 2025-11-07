На уроженца Украины завели дело за показ экстремистских тату в колонии Удмуртии

На уроженца Украины, отбывающего наказание в исправительной колонии в Удмуртии, завели уголовное дело за демонстрацию другим заключенным и работникам учреждения татуировок с символикой экстремистской организации (ст. 282.4 УК). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по республике.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Заключенный — 38-летний житель Сарапула, находится в местной колонии, добавили в региональном СУ СКР. Он сторонник экстремистской идеологии. Следствие считает, что татуировки фигурант демонстрировал в 2025 году. Ранее заключенный уже привлекался за это к административной ответственности.

Идет сбор доказательной базы, допрашиваются свидетели. По статье предусмотрено до четырех лет лишения свободы.