В Пятигорске 40-летний предприниматель выстрелил в руку подчиненному

В Пятигорске задержали 40-летнего предпринимателя, который выстрелил 45-летнему подчиненному в руку. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По словам потерпевшего, он делал ремонт на одном из объектов, когда с очередной проверкой к нему приехал работодатель. Из-за качества выполненных работ между мужчинами случился конфликт, который перерос в драку. Фигурант достал травматический пистолет и один раз выстрелил в руку рабочему. Пострадавшего госпитализировали. Ему причинен вред средней тяжести.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Оружие у фигуранта изъяли.

Мария Хоперская