Дайджест событий

В обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: новые коллекции, юбилеи и пространства красоты.

Lime приглашает в клуб

Вышла вечерняя коллекция для женщин и мужчин The Lime Club. Это вечерняя капсула, продуманная как конструктор: можно составить сочетания для торжественных выходов, а затем добавить модели в повседневный гардероб и носить с базовыми вещами. В линии Woman акцент сделан на комплекты, например топ с открытыми плечами из хлопкового денима и джинсы объемного кроя с узкими манжетами, приталенный жакет с воротником-стойкой и укороченные брюки с разрезами. Дополняют вечернюю коллекцию сумки из шелка, клатч с кристаллами в винтажном стиле, босоножки на платформе и брошь в виде цветка. Среди новинок линии Man — костюм-тройка в шоколадном оттенке, однобортный блейзер из хлопкового бархата, классические прямые брюки из костюмной шерсти и разные вариации рубашек.

Keep Looking открывает новый салон

Keep Looking открыли третий и самый большой салон сети — в Хамовниках. В двухэтажном пространстве сделан акцент на аппаратную косметологию — здесь представлено современное оборудование: LaseMD, BBL, RF Indiba, Icoone, Endospheres Therapy, HELEO4, HydraFacial, Dermadrop, Volnewmer, RF Morpheus 8, Deka Motus AX, Geneo+.

Одновременно с открытием салона основательница и инфлюенсер Ксения Шипилова представила обновленную айдентику и коммуникационную стратегию сети Keep Looking. В рекламной кампании снялись 15 героев города, включая Александра Рогова, Милену Иоанну, Ольгу Карпуть, Андрея Артемова и Алесю Кафельникову. Главная цель ребрендинга — показать, что Keep Looking — это не только сеть салонов, но и экосистема, объединяющая разные поколения и аудитории.

La Sultane de Saba празднует юбилей

Компания La Sultane de Saba была основана в 1998 году Ванессой Ситбон, которая создает профессиональные и косметические спа-средства, вдохновленные культурой и традициями Марокко. Бестселлером марки стала линия «Аюрведа» — коллекция, с которой началась история бренда. В честь юбилея весь ноябрь в салонах-партнерах будет проходить розыгрыш косметичек La Sultane de Saba. Внутри — письмо от Ванессы Ситбон, крем для рук и миниатюра одного их средств линии «Аюрведа».

