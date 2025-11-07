Ипотека крышует ИЖС

В Сибири отмечен рост выдачи ипотечных кредитов на строительство индивидуального жилья. В частности, Сбер в третьем квартале 2025 года предоставил жителям СФО 2,6 млрд руб. кредитов на ИЖС, что в четыре раза превышает объем выдачи первого квартала. Ключевой фактор развития — госпрограммы. В 2026 году сегмент кредитования ИЖС продолжит расти, драйвером станет закон об эскроу-счетах в индивидуальной застройке, который повысил безопасность сделок, отмечают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кратный рост спроса на ипотеку в сегменте ИЖС в Сибири эксперты связывают с расширением банковских программ

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Кратный рост спроса на ипотеку в сегменте ИЖС в Сибири эксперты связывают с расширением банковских программ

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Жители Сибири в третьем квартале этого года взяли в Сбере ипотечные кредиты на строительство частных домов на общую сумму 2,6 млрд руб. Это в четыре раза больше, чем было выдано банком в первом квартале 2025-го, и в 1,3 раза больше, чем во втором квартале.

ВТБ в этот же период предоставил кредитов на ИЖС во всех регионах СФО в сумме 1,7 млрд руб., что в 1,6 раза превышает объем выдачи второго квартала текущего года и на 23% больше аналогичного периода годом ранее.

«Рост объемов выдачи объясняется сезонным фактором, а также отложенным спросом, сформировавшимся в период высоких ставок»,— полагают аналитики банка.

В Сбере считают, что динамика в большей степени связана с традиционным сезонным снижением спроса в начале года.

Оживление на рынке индивидуальной застройки действительно началось во втором квартале 2025 года, а затем продолжилось в третьем, замечают аналитики сервиса «Домклик». Больше всего, по их данным, объемы кредитования в июле-сентябре увеличились в таких регионах Сибири, как Иркутская (70%), Новосибирская (58%) и Омская (41%) области.

По словам директора департамента «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, спрос поддерживает «Семейная ипотека». Начиная с апреля на эту программу приходилось до 80% от всего объема выдач по ИЖС, что поддержало семьи с детьми, которые хотели улучшить свои жилищные условия.

«Если в январе 2025 года только 33% всех выданных средств в ИЖС приходилось на «Семейную ипотеку», то в июле доля этой программы достигла 81%. В августе и сентябре она оставалась на высоком уровне — 80,3% и 80,7% соответственно»,— посчитали аналитики сервиса «Домклик».

Спрос на ипотеку в сегменте ИЖС также кратно вырос в связи с расширением банковских программ, полагает заместитель руководителя отдела новостроек в риэлтерской компании «Города» Роман Шепелев. «Сельская ипотека и льготные кредиты на покупку участков и строительство домов сделали этот формат жилья доступнее»,— комментирует он и отмечает, что ИЖС остается наиболее выгодным по цене и уровню комфорта жильем. «Средняя стоимость 1 кв. м в ИЖС сегодня составляет от 85 тыс. руб. до 110 тыс. руб., в то время как в новостройках цены начинаются от 140 тыс. руб.»,— говорит эксперт.

Сегмент кредитования ИЖС продолжит расти в 2026 году, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. При этом преобладание льготных выдач в сегменте будет сохраняться еще долго, полагает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Как отмечает руководитель отделения агентства недвижимости «Жилфонд» Азат Ибрагимов, в зимний период спрос на ипотеку в сегменте ИЖС замедлится, после чего возобновится. Кроме того, 1 марта 2025 года вступил в силу закон об использовании эскроу-счетов в ИЖС, который значительно повысил безопасность проведения сделок и прозрачность строительства, говорят аналитики.

Лолита Белова