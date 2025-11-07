Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как меняется структура и общий объем рынка новостроек в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Общий объем предложения на первичном рынке столицы сократился за год почти на 15%. К середине осени в экспозиции сегмента насчитывалось около 33 тыс. лотов, посчитали эксперты компании CORE.XP. Максимальный объем предложения брокеры зафиксировали в бизнес-классе — в пределах 21,5 тыс. вариантов или 1,2 млн кв. м, это почти 65% от общего объема предложения в городе. На втором месте жилье комфорт-класса с долей в 20% — это чуть больше 6,5 тыс. лотов или 315 тыс. кв. м. На третьей строчке — премиальная недвижимость: здесь 13% от общего объема или 4,3 тыс. лотов площадью около 379 тыс. «квадратов». На делюкс-класс приходится лишь 3% предложения — это 879 лотов или 135,5 тыс. кв. м.

Если сравнивать прошлый и текущий годы, за аналогичный период в структуре общего объема предложения бизнес-класс сохранил лидирующие позиции. Но все же количество лотов в экспозиции сократилось как в классе «бизнес», так и в комфорт-классе: минус 8% и 41% соответственно. В то же время в сегменте элитного жилья брокеры отмечают прирост предложения: лотов в экспозиции в премиум-классе стало больше почти на четверть, а в делюкс-классе — чуть больше чем на 20%.

Светлана Бардина