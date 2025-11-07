На ремонт здания библиотеки в селе Ставрополья направили 9 млн рублей

В селе Летняя Ставка Ставропольского края отремонтируют центральную библиотеку. На реконструкцию здания 1905 года постройки выделили более 9 млн руб. Об этом сообщила замминистра культуры региона Елена Калюка.

Работники уже завершили ремонт кровли, фасада, помещений, систем электроснабжения, водоснабжения, канализации и пожаротушения.

В библиотеке проходят более сотни мероприятий в год – детские конкурсы, новогодние мероприятия, смотры художественной самодеятельности.

Мария Хоперская