На ремонт здания библиотеки в селе Ставрополья направили 9 млн рублей

В селе Летняя Ставка Ставропольского края отремонтируют центральную библиотеку. На реконструкцию здания 1905 года постройки выделили более 9 млн руб. Об этом сообщила замминистра культуры региона Елена Калюка.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ



Работники уже завершили ремонт кровли, фасада, помещений, систем электроснабжения, водоснабжения, канализации и пожаротушения.

В библиотеке проходят более сотни мероприятий в год – детские конкурсы, новогодние мероприятия, смотры художественной самодеятельности.

Мария Хоперская

