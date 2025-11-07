Все больше жителей Ярославской области предпочитают получать зарплату на карты ПСБ

За 10 месяцев 2025 года банк ПСБ в Ярославской области выпустил более 30 тысяч зарплатных карт. Этот показатель в 6 раз превысил объем выпущенных карт за аналогичный период прошлого года. Рост связан с привлекательной бонусной программой, возможностью получать повышенный кэшбек, цифровизацией процессов обслуживания и быстро растущей сетью офисов ПСБ в регионе.

Фото: Пресс-служба ПСБ

Сотрудники бюджетной сферы региона все чаще выбирают ПСБ: в 2025 году к зарплатному проекту банка присоединились педагоги, медицинские работники, сотрудники коммунальной сферы, транспортных предприятий. Все они теперь имеют возможность подключиться к программе лояльности и выбрать начисление процентов на остаток по карте или повышенный кешбэк 7% за покупки в трех избранных категориях.

Любой пользователь, получающий зарплату на карту ПСБ, может снимать наличные деньги с этой карты в банкоматах любых банков без процентов. Причем доступен расширенный лимит: можно снять до 149 999 рублей в месяц в любых банкоматах, и до 1 млн рублей* в месяц – в устройствах ПСБ, которых на сегодняшний день в регионе уже более 150. ПСБ создал разветвленную и удобную сеть банкоматов для жителей Ярославской области.

Важно, что при оплате коммунальных платежей, услуг сотовой связи, налогов и штрафов через личный кабинет ПСБ держатель зарплатной карты также освобождается от комиссий. Оформить карту ПСБ можно дополнительно на любого члена семьи — супруга, детей, родителей — бесплатно, в любом офисе банка или онлайн.

«Наша зарплатная карта позволяет получить до 5 тысяч рублей на бонусный счет в конце каждого месяца. Это приятная прибавка к семейному бюджету, которая зависит в основном от настроек программы лояльности и активности держателя карты. Многие пользователи отмечают, что категории кэшбека совпадают с самыми популярными статьями расходов семьи: АЗС, кафе, рестораны и столовые, аптеки, такси, товары для детей и животных. Удобство, доступность, отсутствие комиссий, безопасность – важные составляющие нашего зарплатного проекта, которые ценятся и сотрудниками ярославских предприятий, и их работодателями»,— прокомментировал Максим Ярцев, заместитель управляющего ПСБ в Ярославской области.

Напомним, что ПСБ расширяет сеть офисов в регионе, открывая новые отделения в Ростове Великом, Гаврилов-Яме, Большом Селе, Угличе и других районных центрах Ярославской области. До конца года банк будет представлен в 15 районах области.

*Снятие в банкоматах ПСБ и банков-партнеров (Альфа-Банк, Россельхозбанк, УБРиР) бесплатно (лимит 1 000 000 в месяц); в банкоматах любого другого банка при снятии до 149 999 в месяц бесплатно, свыше - комиссия 2% (min 299 ). Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. Универсальная лицензия ЦБ РФ №3251.

ПАО «Банк ПСБ», лицензия №3251