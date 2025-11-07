Глава СКР запросил доклад по делу о вымогательстве денег у подростка в Новокуйбышевске и избиении

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах по делу о противоправных действиях в отношении подростков в Новокуйбышевске. Также главе ведомства доложат о результатах расследования по его завершении. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что в октябре трое мужчин насильно поместили 17-летнего подростка в салон автомобиля, применяя физическую силу и высказывая в его адрес угрозы, они вымогали у него деньги. После этого фигуранты дела жестоко избили его знакомого. Обращения родителей в различные инстанции результатов не принесли, виновные к ответственности не привлечены.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело.

Руфия Кутляева