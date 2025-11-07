В списке популярных брендов изменения

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает об изменениях в рейтинге сервиса Lyst и самых желанных покупателями модных новинках сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yara Nardi / Reuters Фото: Yara Nardi / Reuters

Каждый квартал платформа продаж Lyst публикует перечень наиболее востребованных публикой брендов. Сервис используют 160 млн человек ежегодно, так что это уникальная база данных о потребительских предпочтениях. Сервис отслеживает поиски товаров на платформе, просмотренные и приобретенные продукты. Для составления финального списка лидеров также учитываются упоминания компании или продукта в соцсетях.

И в третьем квартале 2025-го у списка Lyst новый лидер — Saint Laurent занял первую позицию, сместив Miu Miu. Это несмотря на снижение квартальных результатов Kering, в частности, продажи Saint Laurent с июля по сентябрь упали на 7%, до €620 млн. Зато поклонники бренда стали искать кожаные лоферы Saint Laurent чаще на 66%. На фоне нестабильности вокруг прочих люксовых марок работа креативного директора Энтони Ваккарелло, видимо, кажется особенно привлекательной. Парижский показ весна/лето активно цитировали в соцсетях, что тоже повысило востребованность бренда.

Еще один сюрприз — COS попал в тройку самых популярных марок, число поисковых запросов о нем выросло на 147%. На четвертом месте находится культовый The Row, спрос на тихий люкс продолжает расти — плюс 28% в этом квартале. Следом в списке идет Coach. Prada и Loewe при этом сместились вниз, покинув даже первую пятерку. Заметное снижение и у Alaia. Напротив, среди растущих по популярности — Burberry после репозиционирования и Skims от Ким Кардашьян. Самым горячим товаром в третьем квартале оказались шлепанцы, а именно — пара Top flip-flops от Havaianas. Видимо, тренд на босые ноги еще подержится. За ними в списке уже упомянутые лоферы Saint Laurent, кашемировый свитер с круглым вырезом от COS, еще мокасины от The Row и, наконец, «вирусный» бюстгальтер push-up с пирсингом от Skims.

Яна Лубнина