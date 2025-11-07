«Галстук на столетие стал символом успешной карьеры»

Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о трансформации шейного платка.

Все, что мужчины когда-либо носили на шее, было в ладу со здравым смыслом. В Китае по цвету шейного платка определяли звание воина: эти платки можно увидеть на солдатах Терракотовой армии. Римские легионеры оборачивали шею полосой шерсти или льна, чтобы не натирали доспехи. Этот лайфхак переняли средневековые наемники, особенно он прижился в Хорватии, где нанимали солдат французские короли. Яркие галстуки хорватов впечатлили Людовика XIV, и он тотчас перенял милый аксессуар, приучив к нему модников Парижа. Во времена французской революции цвет и материал галстука символизировали политические пристрастия владельца, и тут уж требовалась осторожность. В 1924 году американец Джесси Лангсдорф запатентовал галстук современной формы, который на столетие стал символом успешной карьеры. Сегодня, однако, офисный дресс-код не так строг, и этот элемент гардероба можно носить на манер Людовика, просто потому, что красиво.

Павел Шинский