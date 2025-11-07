«В 1970-х ему не было равных»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, почему спортсмен бросил усиленные тренировки, а потом и карьеру на самом пике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Американского пловца Марка Спитца, которому в 1970-х не было равных, часто называют ленивым рекордсменом. Казалось бы, в плавании ни о какой лени речи быть не может. Тут нет возможности отдохнуть, пока другие работают, как в командных видах спорта. И на старте карьеры Спитц действительно пахал как проклятый. Но пресса пела атлету такие дифирамбы, так восхваляла его талант, что американец искренне поверил в свою исключительность и бросил усиленные тренировки.

Правда, когда приходило время стартов, Марк понимал, что не готов, постоянно боялся и даже был подвержен паническим атакам. Об этом рассказал тренер пловца. Именно тогда наставник придумал для своего подопечного действенный метод. Он с загадочным видом давал парню некую таблетку, обещал прилив сил и, как следствие, обязательную победу. Только потом стало известно, что это была обыкновенная глюкоза, но ход работал как часы. Спитц был настолько талантлив, что побеждал в любом случае, хотя и не с таким отрывом, как обычно. При этом вернуться в ритм непрекращающихся изнурительных тренировок Марк все равно не мог.

После смены тренера Спитцу удалось на какое-то время прийти в себя. Он всегда мечтал побить рекорд знаменитого Тарзана, Джонни Вайсмюллера, который на одних соревнованиях завоевал пять золотых медалей. И к Олимпийским играм в Мюнхене в 1972 году Спитц был готов как никогда. Именно там американец выиграл все семь дистанций, установив рекорд, который держался 36 лет. И то Майкл Фелпс смог побить его только потому, что организаторы Игр добавили пловцам еще одну дисциплину.

И вот на пике карьеры, в 22 года, Спитц бросил плавание и отправился потрошить крупные компании, которые наперебой давали ему деньги за рекламу различных товаров. Он даже сбрил усы в прямом эфире одного из телеканалов, когда фирма «Шик» предложила ему за это $1 млн. Вернуться на дорожку после этого Спитц не захотел. И, конечно же, стал для всего мира хоть и великим, но самым ленивым рекордсменом, по крайней мере, в своем виде спорта.

Владимир Осипов