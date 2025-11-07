Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие изменения ателье GlasWerks DMV внесло в итальянский суперкар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: GlasWerks DMV Фото: GlasWerks DMV

Американское ателье GlasWerks DMV представило на выставке тюнинга SEMA в Лас-Вегасе свой проект, созданный на базе суперкара Ferrari GTC4 Lusso. Представители ателье заявили, что получившийся автомобиль, названный Elevato, является первым в мире итальянским люксовым внедорожником с мотором V12.Тут, конечно, есть с чем поспорить и о чем порассуждать. В Америке, вероятно, забыли о существовании Lamborghini LM002. Этот армейский внедорожник с 12-цилиндровым двигателем выпускался с 1986-го по 1993-й. Всего было произведено 328 автомобилей, один из которых можно было увидеть в популярном российском телесериале «Бригада».

В качестве донора для сегодняшнего американского проекта был выбран суперкар GTC4 Lusso, который компания Ferrari выпускала с 2016-го по 2020-й. Машину полностью разобрали, а потом собрали заново, оснастив агрегатной базой раллийного автомобиля. Купе получило пневмоподвеску с алюминиевыми рычагами, усиленными полуосями и рулевыми тягами. Дорожный просвет относительно заводской модели вырос почти вдвое — до убедительных 230 мм. Не всякий китайский кроссовер на нашем рынке может похвастать таким клиренсом. Elevato оснащен двигателем рабочим объемом 6,3 л, форсированным с 680 л. с. до 750 л. с. Тяга передается на все колеса через штатную трансмиссию Ferrari.

То есть теперь на такой машине можно запросто гонять по барханам где-нибудь на Ближнем Востоке или по каменистым тропам на Кавказе. У Ferrari, правда, сегодня есть в модельной линейке кроссовер — модель Purosangue. Но, во-первых, он хуже подготовлен к бездорожью, чем проект американских тюнеров. Во-вторых, новый Purosangue стоит минимум втрое дороже, чем Lusso пятилетней давности, пусть даже с минимальным пробегом, который на российском рынке, например, можно найти за 20 млн руб. с небольшим. Что касается стоимости доработок, то их ателье GlasWerks DMV оценивает в $175 тыс.

Дмитрий Гронский