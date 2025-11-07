В Ставрополе строят новый корпус БСМП

В Ставрополе началось строительство нового корпуса для больницы скорой медицинской помощи. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Ввод в эксплуатацию нового корпуса позволит больнице скорой помощи ежесуточно принимать до 200 пациентов.

Новый корпус оснастят современным диагностическим и лечебным оборудованием: компьютерным томографом, передвижными аппаратами УЗИ, а также необходимой лабораторно-диагностической аппаратурой. Для оказания экстренной хирургической помощи будет развернута полностью оснащенная операционная.

Также планируется организовать шесть коек реанимации и десять коек для динамического наблюдения за пациентами.

Мария Хоперская