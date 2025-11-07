Около 17 тыс. жителей Курской области остались без света из-за ударов ВСУ

Около 17 тыс. жителей Курской области остались без света из-за удара ВСУ по объектам энергетики, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после того, как позволит оперативная обстановка.

Господин Хинштейн уточнил, что перебои с электроснабжением зафиксированы в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах.

Накануне ВСУ второй раз за неделю ударили по электроподстанции в Рыльске. В результате атаки в микрорайоне Боровское временно вышли из строя котельная и трансформатор. Это привело к отключению тепла и электроэнергии в жилых домах. Александр Хинштейн сообщал, что без отопления остались семь многоэтажных домов, где проживает около 150 человек. Электроснабжение было нарушено еще в 90 домах.

