В Домодедово предотвратили контрабанду ювелирных изделий на 11 млн рублей

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России задержали прибывшую из Дубая россиянку, которая пыталась контрабандой провезти незадекларированные ювелирные изделия на сумму 11 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

Как заявлено в сообщении службы, россиянку остановили на «зеленом» коридоре для прохождения выборочного контроля. Во время досмотра в ее чемодане обнаружили 30 браслетов, в рюкзаке — подвеску из драгоценных металлов, два браслета, две пары серег, девять кулонов. Женщина также предоставила инспектору колье с кулоном.

Экспертиза подтвердила, что изделия изготовлены из золота 750-й и серебра 925-й проб, а вставки выполнены из бриллиантов, аметистов, кварца, оникса и халцедона, указывает пресс-служба ФТС. Женщина утверждает, что все товары перевозила для личного пользования, а с правилами таможни не знакома.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК (контрабанда стратегически важных товаров). Россиянке грозит до пяти лет лишения свободы или штраф в размере до 1 млн руб.