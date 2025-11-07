«Центральным матчем станет противостояние, в котором московские команды не учувствуют»

«Спартак» крупно обыграл «Локомотив» (3:1). Это произошло на домашней арене красно-белых, где состоялся первый матч 1/4 финала Кубка России по футболу. В ближайшие дни команды проведут новые матчи с другими соперниками в рамках турнира РПЛ. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Вывеска «Спартак»—«Локомотив» ярко сияет в любом турнире. Только так уж вышло, что в нынешнем формате Кубка ни победитель, ни проигравший по итогам двухматчевого противостояния никуда не вылетают. Поэтому на московское дерби многие наверняка смотрели как на некую демонстрацию возможностей команд перед стартом 15-го тура РПЛ. И здесь в кои-то веки своих болельщиков красно-белые порадовали. Уже в начале второго тайма счет стал 3:0 в их пользу. Вопрос, почему народная команда не играет с таким задором в чемпионате, так и остался без ответа. В эти выходные «Спартак» встречается на выезде с «Ахматом», и ходят слухи, что после этого тренер Деян Станкович, несмотря на удачную игру в Кубке, точно покинет свой пост. Конечно, эта информация у многих наверняка вызовет улыбку, слишком много было инсайдов на эту тему. Но комментатор Константин Генич говорил об этом в эфире федерального спортивного телеканала: «Возможно, это будет последний матч Деяна Станковича. Слухами земля полнится, особенно футбольная. И, конечно, "Спартак" ведет сейчас с разных сторон поиск нового главного тренера».

«Локомотив» в 15-м туре встречается дома с «Оренбургом», и в этот раз потерять очки не должен. Настрой на эту игру у железнодорожников, скорее всего, будет иным. Все-таки в Кубке команды на 100% отдаются не всегда, не говоря уже о ротации состава, поэтому и чудеса тут случаются чаще. Например, «Динамо» обыграл «Зенит». Теперь посмотрим, как бело-голубые подтвердят свой класс при встрече с «Акроном». «Динамо» так же, как и «Локо», играет на своем поле. А вот ЦСКА проведет еще одну игру в Махачкале. На этой неделе подопечные Фабио Челестини уже уступили местным динамовцам в Кубке, и в матче чемпионата тоже всякое может случиться, считает комментатор Александр Аксёнов:

«Кубковый матч показал, что махачкалинцы — это тот самый стиль, абсолютно разрушающий футбол соперника. Они в первом тайме забили, а во втором мы увидели просто какой-то боулинг, где бесконечно страйки выбивались. И клуб станет играть абсолютно так же. ЦСКА будет интереснее, потому что на поле выйдет плюс-минус основной состав. Но есть нехватка игроков, так что, если москвичи не выиграют, я не удивлюсь».

Центральным же матчем тура в этот раз будет противостояние, в котором московские команды не учувствуют. «Краснодар» отправится в Калининград, где сойдется с «Балтикой». Эту команду эксперты с начала сезона отправляют вниз турнирной таблицы, но она уверенно держится в лидерах и сейчас находится на четвертом месте. Наверняка клуб планирует отобрать очки у действующего чемпиона. Букмекеры, конечно, отдают предпочтение южанам, но футбольный эксперт Дмитрий Булыкин делает акцент на том, что ведущих игроков в составе гостей в этот раз не будет: «Были там удаления в прошлом матче, поэтому основные футболисты, в частности, Кордоба, не приедет. Шансы против такого "Краснодара" у "Балтики" появятся. Главное — у калининградцев хорошая физическая форма и самоотдача. Немножко им везения, и все возможно».

А вот поверить в то, что «Зенит» потеряет очки в Самаре в матче с «Крыльями Советов», очень сложно. Так что есть вероятность, что лидер в РПЛ поле 15-го тура поменяется. Кстати, в эти входные завершится первый круг турнира, после чего нас ждет пауза на матчи сборных.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов