Челябинская область и ВФЛА договорились о развитии легкой атлетики

Правительство Челябинской области и Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) договорились о сотрудничестве по развитию спорта в регионе. Соответствующее соглашение подписали губернатор Алексей Текслер и председатель ВФЛА Петр Фрадков на XIII Международном форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре, сообщает федерация.

Главная цель соглашения — проработка механизмов создания современной спортивной инфраструктуры для развития легкой атлетики в Челябинской области и проведения крупных межрегиональных и всероссийских соревнований.

Сейчас в регионе ведется строительство крытого манежа, предназначенного для проведения соревнований по футболу и легкой атлетике. Открытие запланировано на 2026 год. Новое спортивное сооружение будет отвечать всем стандартам и требованиям ВФЛА для проведения соревнований всероссийского уровня, отмечают в федерации.

«Челябинская область не раз становилась центром притяжения для нашего вида спорта. Только за последние пять лет в Челябинске дважды проходили чемпионаты России по легкой атлетике, ежегодно в области проводится легендарный Парижский полумарафон. Представители региона стабильно завоевывают высшие награды на главных соревнованиях страны. Новый легкоатлетический манеж поможет южноуральским спортсменам не только удержать эту планку, но и значительно ее поднять»,— отметил председатель ВФЛА и банка ПСБ Петр Фрадков.

По данным губернатора Челябинской области Алексея Текслера, сегодня более 50 тыс. жителей региона занимаются этим видом спорта. В планах строительство манежа с беговой дорожкой 200 м на площадке спортивной школы «Рифей».