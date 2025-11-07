Первый зампред комитета по транспорту Петербурга Алексей Львов покинул пост

Первый заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Алексей Львов покинул свой пост в первых числах ноября в связи с истечением контракта. Об этом сообщил ЗАКС.РУ и подтвердила «Ъ Северо-Запад» пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший первый зампред комитета по транспорту Санкт-Петербурга Алексей Львов

Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга Бывший первый зампред комитета по транспорту Санкт-Петербурга Алексей Львов

Чиновник проработал в комитете по транспорту более десяти лет — он пришел на службу весной 2014 года. Его карьера в администрации Петербурга началась в конце 1990-х годов. С 1999 по 2004 год он работал в комитете экономического развития, промышленной политики и торговли, затем перешел в комитет по транспортно-транзитной политике (КТТП).

До 2012 года господин Львов исполнял обязанности председателя КТТП, а с января 2013 по март 2014 года возглавлял комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Артемий Чулков