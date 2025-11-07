Власти Кубани пообещали провести работу с «бойцовским клубом» подростков в Краснодаре

Замгубернатора Краснодарского края по социальным вопросам Александр Руденко пообещал «провести работу» с подростками, вовлеченными в массовые драки в Краснодаре. По его словам, несовершеннолетние устроили в городе «бойцовский клуб», и задача взрослых — «помочь направить их силу и энергию в разумное русло».

«В любом случае, ситуацию буду держать на контроле, она не останется без внимания педагогического и спортивного сообщества»,— написал господин Руденко в Telegram-канале.

О «молодежных бандах» в Краснодаре СМИ заговорили после избиения 14-летней девочки возле школы № 104 3 ноября. В региональной полиции сообщали, что ребенка избила 16-летняя девочка, состоящая на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Позднее в краевом МВД сообщили, что подозреваемая в избиении девушка является участницей банды подростков, которая устраивает в городе драки. Региональное управление СКР расследует дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц).

Портал «Блокнот Краснодар» писал, что 16-летняя девушка является «лидером подростковой банды», состоящей из 20-30 человек. На сайте портала также опубликовано видео «уличных боев», которые устраивает эта «банда» на спортивных площадках города. На ролике толпа подростков стоит в круге на площадке. В материале портала происходящее сравнивается с сюжетом сериала «Слово пацана».

Полина Мотызлевская