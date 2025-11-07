В Госдуме напомнили о выплатах январских пенсий до новогодних праздников

В декабре график выплаты пенсий изменится из-за новогодних выходных: пенсионеры получат деньги до праздников. Об этом в комментарии ТАСС напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Пенсионеры, получающие выплаты на банковские счета, получат декабрьскую пенсию в обычные даты. Если день перевода совпадает с выходным, средства поступят раньше. Вторая часть декабрьских начислений, досрочная выплата за январь, будет перечислена в последнюю декаду декабря, обычно с 22 по 29 число.

Для пенсионеров, получающих выплаты через «Почту России», декабрь будет месяцем двух выплат. Первая пенсия доставляется с 3 по 25 число, а вторая, январская, будет выдана досрочно с 25 по 30 декабря. Этот порядок подтвержден распоряжением «Почты России» и согласован с СФР.

Пенсии, назначенные по линии Министерства обороны, МВД, Росгвардии и других ведомств, также будут переведены раньше. Казначейство направит средства на выплату пенсий силовикам и военным пенсионерам в конце декабря, до начала официальных выходных. После новогодних каникул стандартный график выплат будет восстановлен: февральские пенсии поступят в обычные даты.